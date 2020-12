Wie viel kann ihre Beziehung noch aushalten? Bei Temptation Island V.I.P. testen Giulia Siegel (46) und Ludwig Heer (39) gerade ihre Treue. Bisher haben beide immer relativ gelassen auf die Aktionen ihres Partners reagiert – bis jetzt. Seitdem Giulia in der sechsten Folge Bilder von Ludwig gesehen hatte, die ein ungutes Gefühl in ihr auslösten, zweifelt sie an ihrer Beziehung. In der vergangenen Folge äußerte sie nun ihre Ängste in einem Interview.

"Die Zeit vor mir war bei ihm [Ludwig] sehr, sehr wild. Er war Frauen nicht treu. Und ich glaube, er ist gerade wieder in seinem Teenager-Verhalten drin. Das finde ich grenzwertig", gab Giulia ihre Gedanken preis. Gerade weil sie wüsste, dass sie einen extrem weichen Kern habe, versucht sie sich selbst zu schützen. "Ich muss das alles in Schubladen stecken und darüber nachdenken. Ich kriege da keine Antworten drauf, deswegen bin ich loyal", sagte die Blondine. Bevor sie Schlüsse für sich ziehen könne, müsse sie erst einmal mit Ludwig persönlich reden.

In der sechsten Folge erklärte Giulia, warum sie auf einmal empfindlicher sei, was Ludwig und die Frauen angeht. "Ich bin in einem Rollendenken drin, in dem ich mich eigentlich 45 Jahre wohlgefühlt habe. Durch Gespräche mit Stephi (26) habe ich dieses Denken heute infrage gestellt", sagte sie. Ob sich Ludwig die letzten Tage in der Villa doch noch einmal zusammenreißen kann, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Instagram / ludwig_heer Ludwig Heer mit seiner Partnerin Giulia

Anzeige

TV NOW Ludwig Heer und Sarah Milewski bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Giulia Siegel bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de