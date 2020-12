Der diesjährige Prince Charming-Kandidat David Lovric hat mit seinen jungen Jahren schon sehr viel erlebt – Positives wie Negatives. So erinnerte er sich jüngst im Interview an ein äußert schlimmes Erlebnis zurück, dass sich 2017 ereignete. Er wurde von Homophoben krankenhausreif geschlagen. Seitdem hat sich David sehr verändert, auch optisch. Im Promiflash-Interview plauderte der Schminkfan nun aus dem Nähkästchen und verriet, was er alles schon hat machen lassen.

In Davids Gesicht wurde schon die eine oder andere Spritze angesetzt: "Botox in der Stirn und unter den Augenbrauen." Dazu hat er sich die Kieferpartie unterspritzen lassen, für ein maskulineres und reiferes Gesamtbild. Auch die Lippen ließ er sich beim Arzt durch Injektionen vergrößern, weil er vollere Lippen bei sich einfach schöner findet. Neben den Unterspritzungen unterzog sich David auch einer Fettabsaugung und einer Gynäkomastie (Brustdrüsen-Entfernung). "Das Gesamtergebnis entspricht den Vorstellungen, die ich von mir hatte. Habe dabei weniger Beauty-Standards nachgeeifert, sondern viel mehr das innere Bild, was ich von mir selber hatte oder haben wollte, erzeugen lassen", erklärte David weiter gegenüber Promiflash.

Dazu kommt ein weiterer Eingriff, der aber einen anderen Hintergrund hat. "Oben an der Nase ein wenig Hyaluron, um diese nach dem Bruch wieder komplett grade zu bekommen", beschrieb David den Grund für die Unterspritzung. Die Nase wurde bei der homophoben Attacke auf ihn gebrochen und er wollte, dass sie wieder so aussieht wie vorher.

privat David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

privat David Lovric, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / david_lovric David, Gino, Lauritz und Andrea von "Prince Charming"

