Trauer um eine Legende! Der Bestseller-Autor John le Carré wurde mit seinen Werken weltberühmt. Mehrere Jahrzehnte prägte er mit seinen Spionage-Romanen wie "Ein blendender Spion" oder "Dame, König, As, Spion" das Genre. Seinen Durchbruch schaffte der Schriftsteller in den Sechzigerjahren mit dem Roman "Der Spion, der in der Kälte kam". Dieser beruht zu Teilen auf Erfahrungen, die er während seiner Zeit beim britischen Geheimdienst in Deutschland sammelte. Nach 60 Jahren als Schriftsteller und 26 Büchern verstarb John le Carré nun nach kurzer Krankheit.

Am Sonntag teilte sein Agent Jonny Geller via Twitter mit, dass der Autor im Alter von 89 Jahren an einer Lungenentzündung verstorben ist. In einem Statement erklärte er: "Mit großer Trauer muss ich die Nachricht teilen, dass David Cornwell, der der Welt als John le Carré bekannt war, am Samstagabend, dem 12. Dezember 2020, nach einer kurzen Krankheit in Cornwall verstorben ist." John le Carré sei jedoch nicht mit dem Coronavirus infiziert gewesen. "Ich habe David fast 15 Jahre lang vertreten. Ich habe einen Mentor, eine Inspiration und vor allem einen Freund verloren", trauerte sein Agent.

Der Autor hinterlässt seine Frau Jane und die gemeinsamen vier Söhne. Sein Agent erklärte: "Unsere Gedanken sind bei seinen vier Söhne, ihren Familien und seiner lieben Frau Jane." Auch der US-Autor Stephen King (73) äußerte sich zu Johns Tod auf Twitter und schrieb: "Dieses schreckliche Jahr hat einen literarischen Riesen und einen humanitären Geist gefordert."

Getty Images John le Carré, britischer Autor

Getty Images John Le Carré 2016 in Berlin

Getty Images John le Carré, Schriftsteller

