Seit einigen Wochen sollen Khloé Kardashian (36) und Tristan Thompson (29) wieder ein Paar sein. Nach etlichen Höhen und Tiefen wollen es die zwei ganz offensichtlich noch einmal miteinander probieren – doch nun werden den beiden neue Steine in den Weg gelegt: Tristan ist zum Basketballverein Boston Celtics gewechselt und dafür nach Boston gezogen. Für Khloé ist das nicht gerade leicht, da ihr das Fremdgehen ihres Freundes noch immer schwer im Magen liegt!

"Dass Tristan jetzt in Boston lebt, ist für Khloé eine bittere Pille, zumal es ihr und Tristan in letzter Zeit als Paar und als Familie so viel besser ging", verrät eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight. Die 36-Jährige wolle trotz alledem aber positiv bleiben. "Ihrer Familie zuliebe freut sie der Umzug nicht, aber es freut sie natürlich für Tristan und seine Karriere", so der Insider weiter.

Vor allem der gemeinsamen Tochter True (2) dürfte der Umzug ihres Papas schwerfallen. Doch der 29-Jährige will sich anstrengen. "Tristan ist weiterhin sehr aufmerksam gegenüber Khloé und True – und er wird alles dafür tun, dass ihre Familie zusammenhält und stärker als je zuvor ist", erzählt der Informant.

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian im November 2020

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

