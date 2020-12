Der Beziehungsstatus von Tristan Thompson (29) und Khloé Kardashian (36) sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten für große Verwirrung! 2019 hatte der Keeping up with the Kardashians-Star sich von dem Basketballer getrennt, weil der mit Kylie Jenners Ex BFF Jordyn Woods (23) fremdgegangen war. Nachdem die beiden sich in diesem Jahr dann wieder anzunähern schienen, entfolgte die 36-Jährige dem NBA-Star plötzlich auf Instagram. Nun ist zwischen den Eltern einer Tochter aber wohl wieder alles im Reinen, wie Tristans Kommentar unter einem Post der Blondine andeutet!

Am Mittwoch teilte Khloé einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf Instagram, auf dem sie in nichts weiter als dunklen XXL-Stiefeln posiert. Das sexy Foto kommentierten nicht nur zahlreiche Fans des TV-Stars mit Herzchen-Emojis, sondern auch Tristan. Darüber hinaus äußerte der 29-Jährige seine Bewunderung sehr deutlich mit dem Ausdruck "Wow". Schon einen vorherigen Post, auf dem Khloé im Partnerlook mit Töchterchen True (2) in die Kamera lächelt, ließ er nicht unkommentiert: "Meine Königin und meine Prinzessin", schrieb er.

Zwischen Tristan und Kris Jenners Tochter soll es aktuell sogar wieder so gut laufen, dass sie angeblich schon wieder zusammenwohnen. Das hatte ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly Ende November verraten. Allerdings sollen sie nicht dauerhaft in Khloés Heimat Los Angeles residieren, sondern zwischen der kalifornischen Stadt und Tristans Arbeitsort Boston hin und her pendeln.

Getty Images Tristan Thompson, Basketballer

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

