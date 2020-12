Alle Fans von "The Handmaid's Tale" aufgepasst: Es gibt aufregende Neuigkeiten! Die dystopische Serie startete vor drei Jahren und war sofort ein Mega-Erfolg. Die vierte Staffel sollte eigentlich diesen Herbst ihre Premiere feiern – doch aufgrund der Dreh-Zwangspause aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise verzögert sich der Start bis nächstes Jahr. Die Wartezeit wird nun aber durch tolle Nachrichten versüßt: Die Emmy-prämierte Produktion erhält eine fünfte Season!

Das bestätigte Hulu, das Studio hinter "The Handmaid's Tale", vor ein paar Tagen auf Twitter. Es teilte aber nicht nur ein Statement, sondern veröffentlichte auch ein knapp einminütiges Video, in dem der Cast seiner Freude über die News Ausdruck verleiht. "Es ist ein Privileg für mich, diese Geschichte weiter erzählen zu dürfen", betont Elisabeth Moss (38) alias June, die Hauptdarstellerin der Serie. Sie hält sogar ein paar der Drehbücher in die Kamera und verspricht, dass "es ein wilder Ritt" werden wird.

Genauere Details gibt aber weder Elisabeth noch ihr Co-Star Ann Dowd alias Tante Lydia preis. Letztere verrät nur: "Alles was ich sagen kann ist: Haltet euch fest. Ihr werdet nicht glauben, was passieren wird." Neben diesen zwei Schauspielerinnen sind unter anderem auch Alexis Bledel (39), Joseph Fiennes (50) und Samira Wiley (33) in dem Video zu sehen, wie sie sich darüber freuen, dass es eine fünfte Staffel geben wird.

Getty Images Elizabeth Moss bei einem Event in Savannah im Oktober 2019

ActionPress Elizabeth Moss bei der "The Handmaid's Tale"-Premiere von Staffel zwei in Hollywood im April 2018

Getty Images Ann Dowd bei den Nywift Muse Awards in NYC im Dezember 2019

