Was für ein süßes Familienporträt! Erst vor wenigen Tagen erschienen Prinz William (38) und seine Frau Herzogin Kate (38) auf einem Event in London und liefen über den roten Teppich. Das Besondere an ihrem Auftritt: Das Paar wurde von seinen drei Kindern begleitet – Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2). Die dabei entstandenen Schnappschüsse entzückten Royal-Fans auf der ganzen Welt. Jetzt ist noch ein weiteres Foto aufgetaucht. Höchstwahrscheinlich ist das sogar die Weihnachtskarte der fünfköpfigen Adelsfamilie!

Eine Fan-Webseite veröffentlichte dieses Bild und betitelte es offiziell als "Die Weihnachtskarte der Cambridge-Familie 2020". Woher die Betreiber der Plattform das bisher unveröffentlichte Foto haben, ist unklar – und auch, ob es tatsächlich das Motiv für den diesjährigen royalen Feiertagsgruß ist. Nichtsdestotrotz ist die Aufnahme von William, Kate, George, Charlotte und Louis mehr als goldig. Besonders Letzterer, das Nesthäkchen, stiehlt seinen Eltern und seinen zwei Geschwistern mit seinem strahlenden Lächeln die Show.

Bereits im letzten Jahr sorgte eine andere Weihnachtskarte für jede Menge Wirbel – und zwar die von Williams Bruder Prinz Harry (36). Zu sehen war er mit seiner Frau Meghan (39) und seinem Sohnemann Archie Harrison (1). Auch 2019 war der jüngste Royal auf dem Foto der absolute Star des Bildes.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Cardiff im Dezember 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Twitter / The Queen's Commonwealth Trust Herzogin Meghan, Prinz Harry und Baby Archie zu Weihnachten 2019

