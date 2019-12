Die wohl zauberhaftesten Weihnachtsgrüße des Jahres! Für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) stehen ganz besondere Feiertage an: Der Enkel der Queen (93) und seine Frau feiern nämlich das allererste Weihnachten mit ihrem Sohn Archie Harrison. Seit seiner Geburt im vergangenen Mai verzaubert der Spross seine Eltern – und die Royal-Fans weltweit. Nun gibt es endlich ein neues offizielles Foto mit Archie und das ist an Niedlichkeit wohl kaum zu übertreffen!

Die Aufnahme, bei der es sich offenbar um die diesjährige Weihnachtskarte der Sussexes handelt, wurde von einer Stiftung der Queen nun via Twitter veröffentlicht. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist Baby Archie der absolute Star: Der kleine Mann, der in einen festlichen Wollpullover gekleidet wurde, sitzt nämlich direkt vor der Kamera und blickt dem Fotografen mit einem verschmitzten und neugierigen Blick entgegen. Meghan und Harry knien im Hintergrund vor einem Tannenbaum – und strahlen ihren Sohn währenddessen verliebt an. "Fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr von unserer Familie an eure Familien", steht in goldenen Lettern über und unter der Aufnahme.

Welche Weihnachtskarte wohl besser bei den Fans ankommt? Auch das putzige Foto der Cambridges wurde bereits enthüllt: Auf dem Schnappschuss posieren Herzogin Kate (37), Prinz William (37) und ihre drei Kinder George (6), Charlotte (4) und Louis (1) neben einem altmodischen Motorrad.

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry und Baby Archie, Mai 2019

Anzeige

Splash News Archie Harrison im September 2019

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de