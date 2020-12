Für Boris Becker (53) ist eine dritte Hochzeit und weiterer Nachwuchs definitiv eine Option! In Sachen Liebe und Familie hat der einstige Tennisprofi eigentlich schon alles erlebt. Zwei Ehen hat er bereits hinter sich, vier wundervolle Kinder bereichern seinen Alltag. Doch geht es nach dem 53-Jährigen, wartet in Zukunft in Sachen Lebensplanung noch so einiges auf ihn: Boris wünscht sich nicht nur eine dritte Hochzeit, sondern auch noch weitere Kids!

Über dieses Thema plauderte Boris gerade ungewohnt offen in seinem neuen, mehrteiligen Amazon Music-Podcast "Boris Becker – Der Fünfte Satz". "Ich bin überzeugt, dass es die dritte Frau Becker geben wird. Ich hoffe, dass ich mit der dritten Frau Becker auch noch mal Kinder bekomme", erklärte der Sportler darin. Gerade seine vierköpfige Patchwork-Rasselbande um Noah Becker (26) oder Anna Ermakova (20) würden seinem Leben einen Sinn geben. "Wegen dieser vier will ich weiter fit bleiben. Das ist für mich Lebenselixier", erklärte er.

Was eine dritte Heirat angeht, hat Boris schon genaue Vorstellungen – die solle im Falle eines Falles nämlich abseits der Öffentlichkeit stattfinden. "Da wird keine Fernsehkamera sein, da werden keine externen Fotografen sein, die wird nicht vermarktet oder verkauft oder sonst irgendwas", stellte er klar. Sollte seine mögliche neue Partnerin als Influencerin arbeiten, hätten sie "somit ein Problem", scherzte der ehemalige Sportstar. Für Boris ist eine Ehe einfach der Optimalzustand: "Die beste Lebensform für mich ist verheiratet. Diese Erfahrung durfte ich zwei Mal machen und die möchte ich mit nichts auf der Welt tauschen", schloss er ab.

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker (Mitte) mit seinen Söhnen Elias, Amadeus und Noah (v.l.n.r.)

Getty Images Boris Becker im Februar 2020

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Noah Becker

