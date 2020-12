Die Guardians of the Galaxy alias Star-Lord, Groot, Drax und Co. zählen zu den absoluten Zuschauerlieblingen aus dem Marvel-Universum. Zuletzt bekam man sie im Jahr 2019 in den Kinos zu sehen – in dem actionreichen Spektakel Avengers: Endgame. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf den nächsten Auftritt der sympathischen Truppe. Zumindest Chris Pratts (41) Figur, Peter Quill alias Star-Lord, wird man bald im kommenden Thor-Streifen sehen. Jetzt wurde ein überraschendes Detail zu Chris' Rolle bekannt: Peter Quill ist bisexuell und polyamourös!

Das geht nun aus der neusten Ausgabe der Guardians of the Galaxy-Comicreihe von Al Ewing und Juann Cabal hervor, auf der auch die Filme basieren: Hier befindet Peter sich nämlich in einer Beziehung mit zwei Aliens – einem weiblichen namens Aradia und einem männlichen Namens Mors. Ob dieser Aspekt auch in die kommenden Streifen mit Chris als Starlord eingebracht wird, ist noch unklar. Bisher interessierte der Weltraumheld sich in den Kinofilmen lediglich für eine Frau: Gamora (Zoe Saldana, 42).

Viele Fans fragen sich jetzt sicher, wie Chris über die neuen Entwicklungen rund um seine Rolle denkt. Wir erinnern uns: Im Oktober wurde dem Schauspieler im Rahmen eines heftigen Shitstorms Homophobie vorgeworfen, weil er einer Kirchengemeinde angehört, die angeblich Anti-LGBTQ eingestellt ist. Daraufhin stellte der 37-Jährige jedoch klar, dass das nicht wahr sei – und dass jeder in seiner Kirche willkommen sei.

Fred Duval / MEGA "Guardians of the Galaxy"-Star Chris Pratt, Mai 2018

SIPA PRESS / ActionPress Zoe Saldana und Chris Pratt in "Guardians of the Galaxy"

Getty Images Chris Pratt, Hollywoodstar

