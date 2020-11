Chris Hemsworths (37) Muskel-Body hat mal wieder beeindruckende Ausmaße angenommen! Schon in wenigen Wochen sollen die Dreharbeiten zum kommenden Thor-Film starten. Wohl auch deshalb legt der Hauptdarsteller aktuell eine Trainingseinheit nach der anderen ein – und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Wer von dem stahlharten Sixpack, den breiten Schultern und den aufgepumpten Armen jedoch weniger begeistert ist? Sein Co-Star Chris Pratt (41)!

Via Instagram veröffentlichte der mittlere Hemsworth-Bruder jetzt ein Foto, das ihn beim Sporteln zeigt – sein durchtrainierter Körper kommt hier perfekt zur Geltung. Das eindrucksvolle Bild ging auch an seinem "Thor: Love and Thunder"-Kollegen nicht vorbei: "Hey Kumpel. Habe grade mit meinem Trainer gesprochen und er sagt, dass du aufhören musst, zu trainieren, weil wir ja schließlich im selben Film sein werden – und er will nicht, dass ich neben dir stehe, wenn du so aussiehst", witzelte Chris Pratt in den Kommentaren. "Wenn du noch schnell zwölf Kilo zunehmen könntest, wäre das klasse, danke."

Für diesen Kommentar erntete der "Guardians of the Galaxy"-Star nicht nur zahlreiche Likes im Netz – hierbei handelt es sich obendrein auch um die offizielle Bestätigung seinerseits, dass er wirklich in "Thor: Love and Thunder" zu sehen sein wird. Bisher gab es nur Gerüchte aus Insider-Kreisen. Was sagt ihr zu Chris Hemsworths Body? Stimmt ab!

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Schauspieler

Getty Images Chris Pratt bei einem Fan-Event von "Marvel’s The Avengers", 2018

ActionPress / SIPA PRESS Chris Hemsworth als Thor in "Avengers: Endgame"

