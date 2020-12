Ennesto Monté (45) wollte die Freundschaft zu Daniela Büchner (42) nicht gefährden! Vor wenigen Monaten outeten sich die beiden TV-Stars überraschend als Liebespaar. Obwohl sie sich bereits länger kennen, funkte es erst jetzt zwischen den zwei Turteltauben. Grund dafür war auch, dass sie es langsam angehen ließen – das war offenbar vor allem Ennesto sehr wichtig. Jetzt verriet der Entertainer, dass er sogar den ersten Kussversuch von Danni abgewiesen habe!

"Beim ersten Mal habe ich dazu 'Nein' gesagt. Ich wollte die Freundschaft nicht riskieren", erklärte der einstige Promis unter Palmen-Kandidat gegenüber Bild. Zu dem Zeitpunkt sei er sich nicht sicher gewesen, wohin die Beziehung mit Danni führe. Als es dann erneut zu einer romantischen Situation kam, in der sie ihre Lippen fast aneinander pressten, wollte aber auch Ennesto nicht mehr an sich halten: "Beim zweiten Mal wusste ich dann, dass es ernst ist."

Aber wie kam es überhaupt dazu, dass bei Ennesto und Danni aus Freundschaft Liebe wurde? Vor einigen Monaten seien die Gespräche zwischen den beiden noch intensiver geworden. Der Sänger sei für die Fünffach-Mama da gewesen, als es ihr nicht gut ging, gab Ennesto preis. "Als ich dann mal in Frankfurt war, haben wir uns getroffen, haben Pizza gegessen und Wein getrunken. An diesem Abend fühlte sich das dann anders an", berichtete Danni von dem Beginn ihrer Liebe.

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Daniela Büchner im November 2020

