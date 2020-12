Fans können es mittlerweile wohl kaum noch erwarten! Nachdem im vergangenen Jahr die Game of Thrones-Community von ihrer geliebten Serie ein für alle Mal Abschied nehmen musste, können sie sich nun auf das nächste Schman­kerl freuen: 2021 wird die Produktion zu dem GoT-Spin-off "House of the Dragon" starten. Nun kommen immer mehr Details ans Tageslicht, denn: Die ersten Schauspieler der neuen Serie stehen mittlerweile fest!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat es nicht gerade unbekannte Schauspieler in die Welt der beliebten Fantasyserie verschlagen. So sollen unter anderem "Ready Player One"-Darstellerin Olivia Cooke (26) und der Prinz-Philip-Darsteller aus The Crown, Matt Smith (38), dabei sein. Die beiden sind für die Rollen Alicent Hightower und Prinz Daemon Targaryen vorgesehen. Außerdem soll Emma D'Arcy, die aus der Netflix-Serie "Wanderlust" bekannt ist, die Rolle der Prinzessin Rhaenyra Targaryen übernehmen.

Doch, worum genau geht es in "House of the Dragon"? Die Story spielt 300 Jahre vor den Ereignissen in "Game of Thrones" und nimmt vor allem das Haus Targaryen genauer unter die Lupe. Erst ab 2022 können sich die Zuschauer dann von diesem Spektakel überraschen lassen. Freut ihr euch jetzt schon auf die neue Serie? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

Getty Images Matt Smith, Schauspieler

Getty Images Der Cast von "Game of Thrones" bei den 71. Emmy Awards

