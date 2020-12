Eine Familie, wie sie im Buche steht! Im April 2019 war bekannt geworden, dass Jeremy Allen White (29) um die Hand seiner Freundin Addison Timlin angehalten hatte. Lange fackelten die zwei daraufhin nicht, um sich das Jawort zu geben. Bereits einige Monate später läuteten für das Paar auch schon die Hochzeitsglocken. Knapp ein Jahr später sorgten die Schauspieler dann für die nächsten Schlagzeilen: Sie werden zum zweiten Mal Eltern – und ihr kleines Wunder erblickte nun das Licht der Welt.

Diese tollen Neuigkeiten bestätigt die frischgebackene zweifache Mutter nun auf ihrem Instagram-Profi. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit ihrem Baby, der offensichtlich noch im Krankenhaus entstand, gibt sie erste Details zum Nachwuchs preis: Ihre Tochter kam am 12. Dezember 2020 zur Welt und hört auf den besonderen Namen Dolores Wild White.

Ein paar liebe Worte dürfen außerdem auch nicht fehlen – denn der kleine Sonnenschein ist für die Familie der absolute Lichtblick des turbulenten Jahres 2020. "Sie ist die Antwort auf 1.000 Gebete und wir sind so in sie verliebt. Vielen Dank an meine Schwester und meine Mutter, die sich um meine Familie gekümmert haben, während ich im Krankenhaus darauf gewartet habe, dass diese Kleine zu uns kommt", rundet Addison ihren Post ab.

