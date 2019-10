Für den US-Schauspieler Jeremy Allen White (28) könnte es aktuell nicht besser laufen – die Erfolgsserie Shameless, in der er eine Hauptrolle spielt, wurde bereits um eine zehnte Staffel verlängert. Auch privat verzeichnet der TV-Darsteller ein Highlight nach dem anderen. Vor gut einem Jahr begrüßten er und seine Liebste Addison Timlin ihre gemeinsame Tochter Ezer Billie. Sechs Monate später hielt der Schönling um die Hand der Schauspielerin an. Jetzt sind die beiden noch einen Schritt weiter gegangen.

Wie das amerikanische Onlinemagazin TMZ berichtet, soll sich das Darsteller-Paar letzte Woche das Jawort gegeben haben. Und in der Tat präsentierten die beiden auf ihren sozialen Kanälen Fotos mit coolen Outfits, die perfekt zu einer Hochzeit passen. So trugen die beiden auf einer Aufnahme Partnerlook-Jacken, die nebeneinander "Bis zum Tod" lesen lassen. Ein anderes Pic betitelt der Serienheld mit "Der große Tag." In dem Bildbeitrag sieht man das Paar in eleganterer Kleidung.

Neben der eigentlichen Zeremonie gab es noch ein weiteres Highlight bei der Eheschließung. So sollen sich unter anderem Dakota Johnson (30) und Chris Martin (42) unter den Hochzeitsgästen befunden haben. Den beiden Hollywood-Stars wird immer wieder eine mögliche Trennung nachgesagt.

Instagram / addison.timlin Jeremy Allen White und Addison Timlin mit ihrem Baby

Instagram / jeremyallenwhitefinally Jeremy Allen White und Addison Timlin mit ihrem Baby

Instagram / jeremyallenwhitefinally Jeremy Allen White mit seinem Baby

