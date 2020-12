Die Liebesblase ist geplatzt! Am Montagabend machte das einzige Love Island-Traumpärchen Tim Kühnel und Melina Hoch eine traurige Bekanntmachung: Sie gehen zukünftig getrennte Wege. Der Grund: Die beiden steckten zuletzt in einer richtigen Krise, die sie einfach nicht überwinden konnten. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, geben sie zwar nicht bekannt, deuten aber an, dass es mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit zu tun hatte. Ist ihre Liebe am Druck von außen zerbrochen?

In einem ausführlichen Instagram-Statement versucht die Kölnerin das Beziehungsdilemma zu erläutern. Sie hätten einfach gemerkt, dass der Alltag schwieriger sei, als sie es sich vorgestellt hätten. "Auch in der Öffentlichkeit als Paar zu stehen", betont Melina. Immer wieder sei die Cheerleaderin mit heftigen Anfeindungen im Netz konfrontiert wurden. "An all die, die sich jetzt freuen und mich beleidigen und sagen, dass ja alles klar war, dass der Tim niemals hätte mir glücklich werden können. Ihr habt keine Ahnung [...] – diese ganzen Nachrichten. Das ist so ein Druck", stellt sie klar und lässt vermuten, dass die Kommentare im Netz sie zuletzt ziemlich beschäftigt haben.

Auch der Schwabe muss sich eingestehen, dass er den Trubel um seine Person unterschätzt habe. "Man muss auch sagen, dass es im Alltag noch mal etwas ganz anderes ist, als wie wir uns kennengelernt haben", erklärt er.

Love Island, RTL Melina Hoch und ihr "Love Island"-Partner Tim Kühnel

RTL II Tim Kühnel und Melina

RTLZWEI Melina Hoch bei "Love Island"

