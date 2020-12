Mit dieser Trennung hat wohl keiner gerechnet! Es ist erst wenige Monate her, dass Melina Hoch und Tim Kühnel Love Island als Siegerpärchen verlassen hatten. Seitdem hatte es den Anschein, dass die beiden unzertrennlich wären. Erst vor Kurzem bestätigten sie, dass sie es auch nach der Kuppelshow ernst meinen und nun offiziell fest zusammen sind. Keinen Monat später schocken Tim und Melina nun mit dieser Neuigkeit: Sie sind nicht mehr zusammen.

"Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kam in letzter Zeit von uns beiden nicht ganz so viel. Das liegt daran, dass wir vor einer Woche oder zwei eine kleine Krise hatten", beginnen Melina und Tim ein gemeinsames Video auf Instagram. Beide haben offensichtlich mit der Situation zu kämpfen – vor allem Melina kommen immer wieder die Tränen. In dem Kommentar zu dem Clip bitten die beiden außerdem um etwas Privatsphäre: "Uns fällt es schwer genug, eine solche Entscheidung in der Öffentlichkeit preiszugeben und so offen darüber zu sprechen, aber wir wollten fair und ehrlich zu euch sein."

Zwar führten Tim und Melina in den vergangenen Monaten eine Fernbeziehung, doch das scheint nicht der Grund für das Liebesaus gewesen zu sein. Denn Ende November erklärten die einstigen Turteltauben noch, dass Liebe auf Distanz auch seine Vorteile haben kann. "Wenn wir zusammen sind, dann sehen wir uns ein paar Tage lang und dann ist wieder ein paar Tage Pause. Das ist auch ganz okay, dann kann man seinen ganzen Kram regeln", stellte die Stuttgarterin auf YouTube klar. Tim, der wiederum in Köln wohnt, konnte sich ihrer Meinung nur anschließen: "Vor allem sind wir beide Menschen, die auch Zeit für sich brauchen."

Instagram / melina.hoch Melina und Tim, Reality-TV-Stars

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

Instagram / timkuehnel Melina Hoch und Tim Kühnel

