Der Ausstieg von Jesy Nelson (29) kam für ihre Little Mix-Kolleginnen offenbar nicht überraschend! Am Montag machte die Musikerin die traurigen Neuigkeiten bekannt: Wegen gesundheitlicher Probleme ist sie nicht länger ein Teil der beliebten Girlgroup. Die Fans der einstigen X Factor-Siegerin waren von dieser Verkündung schockiert – doch Jesys Co-Stars dürften von der Entscheidung nicht allzu überrumpelt gewesen sein und sind schon wieder zur Routine übergegangen: Perrie Edwards (27), Leigh-Anne Pinnock (29) und Jade Thirlwall (27) standen bereits ohne sie im Studio!

Das plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus: Demnach hätten die drei Mädels den Exit ihrer Freundin schnell verdaut und bereits einen Song ohne sie aufgenommen. "Es gibt eine neue Single mit den drei, die Anfang nächsten Jahres fertig sein wird!", schilderte der Informant. Doch trotz des weiteren Zusammenhalts der Band wollen Perrie, Leigh-Anne und Jade auch ihre Solo-Karrieren verfolgen.

Kurz nachdem Jesy im Netz ihren Ausstieg aus der Band verkündet hatte, meldeten sich auch die restlichen Mitglieder zu Wort. Zu einem Foto der Gruppe hieß es auf Instagram: "Dies ist eine unglaublich traurige Zeit für uns alle, aber wir unterstützen Jesy voll und ganz. Wir lieben sie und stimmen zu, dass es so wichtig ist, dass sie tut, was für ihre Gesundheit am besten ist!"

