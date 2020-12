Will er damit etwas andeuten? Shia LaBeouf (34) sieht sich aktuell schweren Vorwürfen ausgesetzt. Seine Ex-Freundin FKA Twigs (32) klagt gegen den einstigen Kinderstar: Der Schauspieler soll die Sängerin während ihrer Beziehung mehrfach psychisch und körperlich missbraucht und misshandelt haben! Auch Musikerin Sia (44) schloss sich den Anschuldigungen bereits an. Inmitten des Skandals wurde Shia jetzt mit einem seltsamen Mund-Nase-Schutz gesichtet – etwa mit Hintergedanken?

Paparazzi lichteten den Transformers-Star nun bei einem Spaziergang durch Pasadena, Kalifornien, ab. Augenscheinlich holte er sich gerade ein Mittagessen – in seiner Hand trägt er nämlich eine To-Go-Schale. Dabei schien er jedoch nicht erkannt werden zu wollen – in olivfarbener Jogginghose, dunkelblauem Schlabber-Shirt und Baseball-Cap war er kaum zu erkennen. Darüber hinaus versteckte er sein Gesicht hinter einem schwarzen Mund-Nase-Schutz, auf dem eine nachdenkliche Message geschrieben steht: "Lieb mich genauso, wie du mich hasst." Ob Shia damit wohl auf die vielen negativen Kommentare im Web und in der Presse anspielt?

Tatsächlich entstammt der Slogan einem anderen Kontext: "Love Me Like You Hate Me", wie der Masken-Spruch auf Englisch lautet, ist ein Song von Rainey Qualley, in dessen Musikvideo Shia letzten Oktober die Hauptrolle übernahm. Gemeinsam mit der Schwester der Interpretin, Margaret Qualley (26), zieht er darin für eine Sexszene sogar komplett blank!

MEGA FKA Twigs und Shia LaBeouf, April 2019

Getty Images Shia LaBeouf, Hollywood-Star

Snorlax/Marksman/MEGA Schauspieler Shia LaBeouf, Dezember 2020

