Tom Parker (32) und seine Frau Kelsey durchleben aktuell eine besonders schwere Zeit. Im vergangenen Oktober hatte der einstige The Wanted-Sänger seine schockierende Diagnose in den sozialen Medien publik gemacht: Ärzte hatten bei dem 32-Jährigen einen inoperablen Hirntumor festgestellt. Trotzdem lässt das Paar nicht zu, dass dieser schwere Schicksalsschlag ihr Liebesglück überschattet: Tom und Kelsey zelebrierten jetzt ihr elfjähriges Beziehungsjubiläum im Netz!

"Dezember 2009 – elf Jahre", betitelte Tom ein niedliches Foto auf Instagram, auf dem er gemeinsam mit seiner Kelsey und den zwei gemeinsamen Kindern posiert. "Wir haben uns in einem Nachtklub getroffen – und ich habe mich Hals über Kopf in sie verliebt", rief er sich in Erinnerung und betonte: "Bis jetzt war es eine unglaubliche Reise. [...] Zwar müssen wir ein paar kleine Hindernisse überwinden, aber nichts, was wir nicht gemeinsam durchstehen könnten."

Und auch Kelsey schwärmte auf der Fotoplattform von ihrer Liebe zu Tom. "In diesem Jahr mussten wir uns der größten Herausforderung stellen", stellte sie klar und machte ihrem Mann eine süße Liebeserklärung: "Aber wir haben das Wichtigste – und zwar einander und unsere wunderschöne Familie."

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker, britischer Musiker

Instagram / being_kelsey Tom Parker, seine Frau Kelsey und ihre zwei Kinder

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau Kelsey im Oktober 2020

