Blond, breitschultrig und blauäugig oder doch ganz anders? Welcher Bachelor der vergangenen Jahre ist der heißeste Junggeselle überhaupt? Seit dem Comeback des Rosenformats mit Paul Janke (39) im Jahr 2012 werden Jahr für Jahr dornige Schnittblumen von schnittigen Typen an liebeshungrige Damen vergeben. Ab dem 13. Januar 2021 wird diese Rolle Niko Griesert übernehmen. Aber kann der IT-Projektmanager seine neun Vorgänger in puncto Attraktivität in den Schatten stellen? Promiflash startet die ultimative Hotness-Umfrage!

Paul Janke

Seit der Hamburger 2012 die letzte Rose an Anja Polzer (36) vergeben hat, hat er sich optisch kaum verändert. Die blonde Wallemähne, das smarte Lächeln und sein stahlharter Waschbrettbauch sitzen nach wie vor wie eine Eins. Als Ur-Bachelor verteilt er – wenn nicht gerade Lockdown ist – auch heute noch gerne Rosen in Clubs. Ob er im Ranking aber noch ganz oben mitspielt?

Jan Kralitschka

Auch der ehemalige Rechtsanwalt ist seinem damaligen Style als Bachelor treu geblieben. Eine lässige braune Föhnfrisur, ein Dreitagebart und sein Hundeblick überzeugen auch heute noch über 5.000 Follower. Damals gewinnt er damit das Herz von Alissa Harouat (33) – ob er auch heute noch den Ruhepuls der Promiflash-Leserinnen in die Höhe treibt?

Christian Tews

Wer könnte diese Augen je vergessen! Genau so erging es 2014 auch Angelina Heger (28), heute Pannek, als sie sich Hals über Kopf in Christians (40) ozeanblauen Blick verliebte. Damals wie heute ist der ehemalige Banker stolzer Glatzenträger. Die Rosen hat er gegen ein doppeltes Familienglück ausgetauscht. Seit fünf Jahren ist Christian ein Vater von Zwillingen. Ob ihm das im Ranking weiterhilft?

Oliver Sanne

Der einstige Mister Germany ist auch heute vor allem eines: fit wie ein Turnschuh. Erst vor wenigen Wochen stieg OIi noch beim großen Promiboxen in den Ring. Auch wenn er gegen Yasin verlor, seine aktuelle Form beäugen bestimmt Männer wie Frauen gleichermaßen begeistert. Setzte er als Bachelor 2015 noch auf einen leichten Dreitagebart und ein schmales Kreuz, dürfen es heute ruhig ein paar mehr Haare und breitere Schultern sein. Ob sein durchtrainierter Holzfällerlook bei den Ladys jetzt noch besser ankommt?

Leonard Freier

Ja, auch Leo könnte glatt heute nochmal als Bachelor antreten. Seit seiner Zeit bei der Rosenshow vor vier Jahren hat er sich optisch nämlich kaum verändert. Mal war sein Haupthaar kürzer, mal länger. Den Hang zu extravaganten Anzügen hat er sich allerdings stets bewahrt. Und auch sein beeindruckendes Sixpack ist noch keinem Wohlfühlbäuchlein gewichen. Da würde es kaum überraschen, wenn er in der Attraktivitätsumfrage ganz weit vorne landet!

Sebastian Pannek

Das Model gehört ebenfalls zu der Riege ehemaliger Junggesellen, die inzwischen Vater geworden sind. Doch auch der smarte Ex von Clea-Lacy Juhn (29) schafft es immer noch, seinem Style von damals treu zu bleiben. Von elegant bis leger trägt Basti auch heute noch alles gerne. Sportlich ist der Ehemann von Angelina Pannek natürlich auch – wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr als zu seiner Zeit als Rosenkavalier. Wie er wohl abschneiden wird?

Daniel Völz

Der Schauspieler wagt gerade erst eine kleine, aber feine Typveränderung: Daniel (35) trägt jetzt eine dunkle, wellige, etwas längere Mähne! So viele gebügelte Hemden wie zu seiner Bachelor-Zeit 2018 trägt er aber nicht mehr. Der Enkel von Wolfgang Völz (✝87) mag es inzwischen ein bisschen lässiger – da darf es dann auch mal ein cooles Shirt mit Print oder eine Lederjacke sein. Ob er mit seinem lockereren Style und den Locken besser bei der Damenwelt ankommt als noch zu Rosenzeiten?

Andrej Mangold

Dieser TV-Kavalier ist seit Kurzem wieder zu haben! Vergangenes Jahr trat Andrej (33) noch in der Rolle des Bachelors auf. Der Basketballer könnte diese Aufgabe auch heute noch mal easy übernehmen, denn: Der Ex von Jennifer Lange (27) ist knackig wie eh und je! Dass ihm sein tägliches Work-out wirklich wichtig ist, bewies er bereits im Sommerhaus der Stars – dort trainierte er sogar fleißig ohne Geräte im Garten. Was seinen Look angeht, setzt der Hannoveraner auch heute noch auf den perfekten Mix aus classy und sporty, je nach Anlass. Ob er aufgrund des Shitstorms in den vergangenen Wochen aber weniger gut im Ranking wegkommt?

Sebastian Preuss

Der Münchner ist während der Ausstrahlung seiner Staffel Anfang des Jahres wohl der am heißesten diskutierte Bachelor bisher. Optisch ist Sebastian (30) zwar ein echter Sonnyboy mit seinen blonden Haaren und dem lieben Lächeln, seine Vergangenheit zeigt allerdings, dass er durchaus auch seine dunklen Bad-Boy-Zeiten hatte. Die lässt Basti aber mittlerweile hinter sich. Nach seinem Motorradunfall im Juni wird er langsam wieder fit und präsentierte vor Kurzem erst seinen beeindruckenden Bizeps. Na, wenn das mal kein Garant für eine gute Platzierung ist!

Niko Griesert

Diesen Bachelor muss die Damenwelt erst noch kennenlernen, aber optisch macht der IT-Projektmanager jedenfalls schon mal so einiges her! Breites Kreuz, charmantes Lächeln und – wie sein Instagram-Profil verrät – stolze 1,91 Meter groß, er dürfte bei der Damenwelt ganz sicher gut ankommen. Wie sich der 30-Jährige vor der Kamera macht, wird sich erst Mitte Januar zeigen. Die Promiflash-Leser sind zuletzt noch nicht so recht von ihm überzeugt. Ob er seine Vorgänger trotzdem in den Schatten stellen kann?

Jetzt seid ihr gefragt: Welchen Bachelor findet ihr am heißesten? Stimmt ab!

