Ist Eifersucht bei den Pochers ein Thema? Oliver (42) und Amira (28) sind seit mehr als vier Jahren ein Paar. Etliche Details aus ihrer Beziehung hielten der Entertainer und seine Frau lange Zeit privat. In diesem Jahr starteten sie jedoch den Podcast "Die Pochers hier!", in dem sie regelmäßig pikante Einzelheiten über ihren Paar-Alltag ausplaudern. In der aktuellen Folge sprachen sie unter anderem über Eifersucht – dabei stellte Oli gewohnt humorvoll klar: Falls Amira von anderen Männern schwärmen würde, würde er darauf mit einem "Roundhouse-Kick in die Fresse" reagieren!

"Wenn du sagst, der neue Bachelor ist ein Schnuckelchen, dann kriegst du einen Roundhouse-Kick in die Fresse", witzelte der Moderator im Podcast "Die Pochers hier" und klärte dazu auf: "Natürlich nur verbal." Amira schien die Aussage nicht allzu ernst zu nehmen und schmunzelte darüber. "Roundhouse-Kick?", lachte sie ins Mikro. Die 28-Jährige versicherte ihrem Ehemann daraufhin, dass sie ihn auch gar nicht mit anderen Männern vergleiche und fand weitere liebe Worte für ihren Oli. Sie mache sich gar keine Sorgen über andere Frauen, denn der gebürtige Hannoveraner mache ihr stets Komplimente. "Mein Selbstwertgefühl, das ist durch dich gestärkt", betonte die Brünette.

Bereits in der Vergangenheit hatte Amira klar gemacht, dass sie sich wohl in ihrer Haut fühle, auch wenn sie gerade ihr zweites Kind erwarte. Sie sei zwar nicht perfekt, aber "fein damit", bestätigte sie in einer älteren Folge des Podcasts. Demzufolge herrsche auch keine Eifersucht gegenüber anderen Frauen.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Patrick Franck/ ActionPress Amira und Oliver Pocher bei einem Auftritt

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira Pocher, August 2020

