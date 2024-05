Prinz Harry will Bruder William während UK-Reise nicht sehen

Prinz Harry (39) hat wohl eine Entscheidung getroffen! Am Mittwoch wird der Royal nach London reisen, um dort eine Veranstaltung in der St. Paul's Cathedral zu besuchen, die anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games veranstaltet wird. Seinen Bruder Prinz William (41) scheint Harry jedoch nicht besuchen zu wollen. "Ihre Beziehung ist nach wie vor sehr zerrüttet. Harry hat privat den Wunsch geäußert, sich mit seinem Bruder zusammenzusetzen, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür", erklärt ein Insider gegenüber The Mirror.

Seinen Vater König Charles III. (75) hingegen wolle Harry auf jeden Fall treffen. "Harry hat bei mehreren Gelegenheiten regelmäßigen Kontakt zu seinem Vater gehalten und keinen Hehl daraus gemacht, dass er ihn sehen möchte, wenn er kann. Er war besonders besorgt um ihn und hofft, dass es dem König gut geht und er ihn wie geplant besuchen kann", fährt der Informant fort. Zuletzt hatten sich Harry und sein Vater kurz nach der Bekanntgabe von Charles Krebserkrankung im Februar gesehen.

Die Sorge um Charles war zuletzt sehr groß. Vor wenigen Wochen behauptete der Journalist Tom Sykes gegenüber Daily Beast, dass es dem König schlechter als erwartet gehen soll. "Wenn man in den letzten Wochen mit Freunden des Königs über seinen Gesundheitszustand gesprochen hat, war die häufigste Antwort: 'Es sieht nicht gut aus!'", erklärte er. Vor wenigen Tagen zeigte sich der Monarch jedoch gut gelaunt bei einem offiziellen Termin. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla (76) besuchte er das Macmillan Cancer Centre des University College Hospitals in London.

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

Getty Images Königin Camilla und König Charles, 2024

