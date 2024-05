So geht Drake Bell mit seinen psychischen Problemen um!

Drake Bell (37) will anderen Menschen Mut machen. Seit einigen Jahren kämpft der Sänger mit mentalen Problemen. Als Gast im Podcast "Luminosity" gibt er nun einige Tipps, die ihm in dunklen Momenten helfen. So erklärte der "Drake & Josh"-Star, dass seine Misserfolge seinen Erfolgen noch mehr Bedeutung verleihen. "Wenn du [also] in diesem Sturm steckst, lerne daraus. Nimm die Lektionen an. Nimm die Schläge hin", rät er den Zuhörern. "In den Momenten, in denen ich denke, dass es vorbei ist und ich nicht mehr weitermachen will, möchte ich wirklich sehen, was der nächste Tag bringt", fährt der ehemalige TV-Star fort.

"Wenn man sich in dieser Dunkelheit befindet, sagen einem die Leute: 'Hey, morgen wird ein besserer Tag sein'. Du sagst: 'Ihr versteht nicht, was in meinem Kopf vorgeht. Du verstehst den Schmerz nicht, den ich in mir trage. Du verstehst nicht, was vor sich geht'", schildert Drake und ergänzt: "Zum Glück für mich verstehe ich es. Ich kann diese Informationen weitergeben und sagen, dass morgen ein besserer Tag sein wird. Aber es ist von Moment zu Moment. Im nächsten Moment wirst du von einer riesigen Flutwelle getroffen, die dich in völlige Angst versetzt und dich zum Ausrasten bringt." Für den Schauspieler gebe es zwei Möglichkeiten: "Entweder du lässt zu, dass sie dich zerstört, oder du überwindest sie. Und das ist eine Superkraft."

Mit seinen mentalen Problemen geht Drake bereits seit einiger Zeit offen um. In der Vergangenheit hatte der 37-Jährige unter anderem mehrfach mit Suizidgedanken zu kämpfen. Nach der Trennung von seiner Ehefrau war er schweren Anschuldigungen und Hass-Kommentaren im Netz ausgesetzt gewesen, die ihn stellenweise sogar als Sexualstraftäter bezeichnet hatten. "Nein, das bin ich nicht! Ihr Leute werdet mich umbringen", schrieb Drake daraufhin auf X.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de