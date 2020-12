Wie hält Michelle Keegan (33) nur ihre Topfigur? Die Britin hat sich in der Vergangenheit nicht nur als Schauspielerin einen Namen gemacht – sie arbeitet darüber hinaus auch als Model. Deswegen achtet sie natürlich schon von Berufswegen her sehr auf ihr Gewicht und darauf, ihre schlanke Silhouette zu bewahren. Dafür hält sie einen ausgewogenen Ernährungsplan ein – den sie gerne mit ihren Fans teilt...

Die "Coronation Street"-Darstellerin achtet schon am Morgen nicht nur darauf, ausreichend zu trinken – sondern auch, was sie verspeist: "Ich esse morgens gerne Eier. Wenn ich versuche, mich gut zu ernähren, dann esse ich Roggenbrot, Avocado und Rührei aus Eiweiß", so Michelle in einem Gespräch mit dem Magazin Women's Health. Ab und zu gönne sie sich jedoch auch mal etwas Käse dazu. Zum Mittagsessen setze sie fast ausschließlich auf Salat und gönne sich nur ab und an mal ein wenig Pasta.

Abends isst Mark Wrights Frau dann jedoch auch mal etwas deftiger. In einem Cosmopolitan-Interview erklärte die Beauty, dass sie es genieße, Samstagabends chinesisches Essen zu bestellen – ganz besonders dann, wenn sie zuvor strenge Diät gehalten habe: "Ich fühle mich nie schlecht, wenn ich mal einen Cheat-Tag habe, denn wenn ich mich die ganze Woche sehr streng ernährt habe, habe ich das Gefühl, dass ich ihn mir verdient habe", verriet sie. Allerdings achte sie selbst bei ihrer wohlverdienten Diätschummelei darauf, möglichst wenige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen.

Nachtisch esse Michelle zwar auch manchmal, davon jedoch nie eine ganze Portion: "Wenn ich Dessert essen möchte, nehme ich mir immer nur einen Löffel voll. So habe ich ein wenig von dem Geschmack und kann dann dem Rest widerstehen", stellte sie 2017 gegenüber The Daily Star klar.

Getty Images Michelle Keegan, Model

Getty Images Michelle Keegan und Mark Wright

Getty Images Michelle Keegan im Februar 2020

Getty Images Mark Wright und Michelle Keegan, 2019

