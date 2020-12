Bringt Michael Wendler (48) nun endlich Licht ins Dunkel? Nachdem der Musiker vor einigen Wochen seine Jury-Tätigkeit bei der neuen Deutschland sucht den Superstar-Staffel ganz plötzlich beendet und noch dazu verschwörungstheoretische Aussagen gemacht hatte, war klar: Der Schlagerstar wird nicht weiter an der Seite von Dieter Bohlen (66) Platz nehmen. Das stimmt so allerdings nicht ganz, denn die bis zur Verkündung seines Jury-Ausstiegs abgedrehten Szenen werden ab dem 5. Januar im Fernsehen zu sehen sein. In einem Interview erklärt der Wendler nun die Gründe dafür!

Im Gespräch mit Eva Herman (62), die ebenfalls schon durch Aussagen verschwörungstheoretischer Natur in der Kritik stand, für den YouTube-Kanal Wissensmanufaktur erklärt der Wendler: "Bis zum heutigen Tage hat die Firma keine Kündigung von RTL erhalten." Und der "Sie liebt den DJ"-Interpret glaube auch, die Beweggründe zu kennen: Es sei nicht möglich gewesen, ihn aus DSDS herauszustreichen. "Ergo wäre jetzt eine Kündigung kontraproduktiv gewesen, denn ich habe nach einer Kündigung wieder das Recht an meinem Bild", meint er weiter. Der Wendler glaubt, er hätte die Ausstrahlung der Castingshow im Falle einer Vertragsauflösung verhindern können.

Neben dem Wendler selbst hätten auch seine Frau Laura (20) und seine Tochter Adeline einen Exklusivvertrag mit dem Sender, betont er im Interview. Dass RTL angekündigt hat, auch diese Kooperationen zu beenden, kann der Wahlamerikaner nicht nachvollziehen. "Das kann ja gar nicht sein, denn gerade meine Frau hat sich zu der ganzen Sache äußerst neutral geäußert", findet der Wendler.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Ex-DSDS-Juror

TVNOW / Stefan Gregorowius Michael Wendler, Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler, Wahlamerikaner

