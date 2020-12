Hat Armie Hammer (34) schon wieder die Nächste am Start? Bereits seit einigen Monaten sorgt der Schauspieler mit seinem Liebesleben für Verwirrung. Seitdem er und seine Nochehefrau Elizabeth Chambers (38) im Sommer ihre Trennung bekannt gegeben haben, scheint der 34-Jährige sein neu gewonnenes Singleleben in vollen Zügen auszukosten. So soll der Hottie unter anderem mit Lily James (31) und Rumer Willis (32) angebandelt haben. Nun wurde Armie einmal mehr mit einer schönen Frau gesichtet.

Gemeinsam mit Model Paige Lorenze war der "The Social Network"-Star am Sonntag in Los Angeles unterwegs. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Duo mit Armies Hund bei einem Spaziergang auf dem Sunset Boulevard. Laut eines Augenzeugen sollen die beiden dort nach einem Restaurant gesucht haben, letztendlich aber doch in die Wohnung der Blondine zurückgekehrt sein. Körperkontakt gab es zwischen Armie und Paige nicht, sie wirkten jedoch sehr vertraut.

Aber wer ist Armies hübsche Begleitung eigentlich? Viel weiß man nämlich über Paige nicht gerade, obwohl sie auf Instagram über 119.000 Follower hat. Die Beauty war zuvor mit dem finnischen Eishockeyspieler Kasperi Kapanen liiert. Das Paar soll sich erst im Sommer getrennt haben. Laut ihrer Profilbeschreibung auf der Foto- und Videoplattform studiert sie Design. Aber was glaubt ihr: Geht da was? Stimmt unten ab.

Anzeige

Instagram / paigelorenze Paige Lorenze, Dezember 2020

Anzeige

P&P / MEGA Armie Hammer, Juli 2020

Anzeige

Instagram / paigelorenze Model Paige Lorenze

Anzeige



