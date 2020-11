Das Liebesleben von Armie Hammer (34) ist und bleibt wohl ein riesiges Rätsel! Nachdem seine Ehe im Sommer dieses Jahres endgültig in die Brüche ging, ranken sich immer noch etliche Gerüchte um den Schauspieler. Mal soll er seitdem mit Rumer Willis (32), dann wieder mit Lily James (31) angebandelt haben. Im September wurde Armie dann bei einem Date mit Autorin Jessica Ciencin Henriquez gesichtet. Doch auch dieser Flirt scheint bereits der Vergangenheit anzugehören: Jessica hat Armie offenbar blockiert.

Am vergangenen Freitagabend setzte die 35-Jährige zwei Tweets auf Twitter ab, die einen vorher sowie einen nachher Zustand aufzeigen sollen. Während sie zu einem Schnappschuss ihres Treffens mit Armie "Wie es anfing" schreibt, betitelt Jessica einen Screenshot, der Armies Profil zeigt, mit "Wie es läuft". Das Brisante an der veröffentlichten Bildschirmaufnahme: Sie demonstriert, dass Jessica den "Call Me by Your Name"-Darsteller offensichtlich geblockt hat.

Inzwischen hat die Ex von Schauspieler Josh Lucas ihren Beitrag wieder gelöscht. Aus den Augen, aus dem Sinn? Nicht für ihre Community. Sie will von Jessica wissen, was der Tweet sollte. "Ich bin die Königin des Twitterns und Löschens. Ich möchte nur die Spannung für euch aufrechterhalten. Es ist das beständigste Merkmal meines Charakters", lautete ihre kryptische Antwort.

Getty Images Jessica Ciencin Henriquez, US-Autorin

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Getty Images Jessica Ciencin Henriquez im September 2017

