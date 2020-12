Er ist ganz kurzfristig eingesprungen! Am Samstagabend wird eine neue Runde von Schlag den Star ausgetragen. Ursprünglich sollte Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow (52) dort gegen Entertainerin Olivia Jones (51) angetreten. Diese verkündete am Mittwoch jedoch traurige Nachrichten: Weil sie sich krank fühle, müsse Olivia ihre Teilnahme an der beliebten Show absagen. Für Ersatz wurde jedoch schnell gesorgt: Schlagersänger Jürgen Milski (57) wird sich nun den Aufgaben in der Sendung stellen!

Und dabei scheint der 57-Jährige keine Gnade zu kennen. "Auch wenn ich Sonja sehr verehre, werde ich alles geben, um sie zu schlagen", gab er auf seinem Instagram-Profil bekannt. Dazu postete er das offizielle Werbefoto der kommenden Episode, das zuvor auch von ProSieben veröffentlicht worden war. Die Vorfreude auf das Battle ist bei dem Kampf der Realitystars-Teilnehmer bereits groß. "Ich wollte immer an dieser Sendung teilnehmen. [...] Jetzt ist die Einladung tatsächlich gekommen", offenbarte er in seiner Story.

Doch wie kommen diese Neuigkeiten bei den Fans der Sendung an? Die zeigen sich in der Tat nicht ganz so überzeugt von dem Wechsel. "Es wäre besser gewesen, eine komplett neue Paarung zu nehmen und [die Sendung mit Olivia und Sonja] nachzuholen", fasste ein Insta-Kommentar die Gedanken vieler User zusammen. Sie hätten die vorherige Kombination aus der Glamour-Dame und der TV-Jurorin nämlich als "perfekt" empfunden.

Jürgen Milski und Sonja Zietlow bei "Schlag den Star"

Jürgen Milski bei "Kampf der Realitystars"

Sonja Zietlow, Dschungelcamp

