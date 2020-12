Genau so sehen zwei Verliebte aus! Hinter Rebel Wilson (40) liegt ein aufregendes Jahr: Die Pitch Perfect-Darstellerin hat in den vergangenen Monaten nicht nur eine Menge abgenommen, auch das Verliebtsein genoss sie in vollen Zügen. Mit ihrem Freund Jacob Busch (29) turtelte sich Rebel in letzter Zeit nur so durch die sozialen Medien – so auch jetzt wieder: Die Schauspielerin teilte einige Schnappschüsse von ihrem Jacob und sich, auf denen das Paar ziemlich verliebt wirkt!

Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige einige Bilder von ihrer ganz persönlichen Lovestory mit dem Unternehmer. Nach dem Wandern in Malibu posierten die zwei vor einer malerischen Kulisse und wirkten so verliebt wie am ersten Tag. Oberkörperfrei umschlingt der 29-Jährige auf den Fotos seine Rebel und die Blondine strahlt dabei bis über beide Ohren. Die Fans der beiden sind wegen der Aufnahmen total aus dem Häuschen. "Ihr zwei, ihr seid so ein schönes Paar", schreibt unter anderem ein Supporter begeistert.

Im September dieses Jahres machte Rebel ihre Beziehung zu dem Hottie offiziell – doch die beiden daten sich schon viel länger. Denn bereits vor ihrem "Jahr der Gesundheit" hatte sich das Pärchen kennen- und lieben gelernt. "Das zeigt euch, meine Damen: Ihr müsst keine bestimmte Kleidergröße haben, um einen Freund zu bekommen", so die Beauty in einem Insta-Livestream.

Instagram / rebelwilson Jacob Busch und Rebel Wilson, Dezember 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrem Freund Jacob Busch im Oktober 2020

