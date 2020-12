Rebel Wilson (40) hatte vor einigen Monaten erklärt, dass 2020 für sie das "Jahr der Gesundheit" sei – und das nahm die Schauspielerin extrem ernst. Dank reichlich Sport und einer ausgewogenen Ernährung nahm sie sage und schreibe 20 Kilo ab. Und auch in puncto Liebe lief es richtig rund für sie. In den vergangenen Wochen zeigte sie sich immer wieder verliebt mit Jacob Busch (29). Doch die beiden kennen sich tatsächlich schon viel länger, wie Rebel nun verrät!

In einem Instagram-Livestream plaudert die Pitch Perfect-Darstellerin jetzt ein wenig aus dem Nähkästchen und geht sogar auf sehr private Fragen der Fans ein. Dabei gibt sie auch preis, dass sie Jacob schon gedatet habe, bevor sie ihre Diät in Angriff genommen hat. "Das zeigt euch, meine Damen: Ihr müsst keine bestimmte Kleidergröße haben, um einen Freund zu bekommen", stellt Rebel abschließend klar.

Das bedeutet also, dass sich die 40-Jährige und Jacob schon einige Monate kennen müssen – und es Rebel tatsächlich geschafft hat, ihre Liebe so lange aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Erst im September verriet sie, dass der 29-Jährige der neue Mann an ihrer Seite sei. Seitdem scheinen die zwei unzertrennlich zu sein – selbst den ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt meisterten sie bereits.

Anzeige

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson und Jacob Busch

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson und Jacob Busch auf dem roten Teppich in Monaco

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Rebel mittlerweile so offen über ihre Beziehung spricht? Top – ich finde das echt spannend! Interessiert mich eher weniger. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de