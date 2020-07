Tori und Zach Roloff (30) haben allen Grund zur Freude! 2006 wurden die beiden durch die TV-Serie "Little People, Big World" bekannt. In der Show wurde das ungleiche Paar – er ist kleinwüchsig, sie nicht – durch seinen Alltag begleitet. Und auch heute noch halten Tori und Zach ihre Fans via Social Media über ihr Ehe- und Familienglück auf dem Laufenden. So auch jetzt: Die beiden feiern schon ihren fünften Hochzeitstag.

Das verkündete die Brünette stolz auf ihrem Instagram-Profil. "Ich bin so dankbar, dass ich einen Mann habe, mit dem ich immer noch gerne Zeit verbringe. Ich möchte immer noch neue Dinge über Zack erfahren und mit ihm ausgehen", schrieb Tori zu einem Pärchenbild. Auf dem Foto gibt sie ihrem Partner liebevoll einen Kuss auf die Wange. Auch der 30-Jährige gratulierte seiner Liebsten zu diesem besonderen Meilenstein, indem er ein Foto ihrer Hochzeit postete. Er kommentierte den Schnappschuss mit: "Unsere Geschichte ist meine Lieblingsgeschichte."

Die beiden sind schon lange nicht mehr alleine und haben ihre eigene Familie gegründet. Erst vor einigen Monaten hat ihr dreijähriger Sohn Jackson ein Geschwisterchen bekommen. Im vergangenen November erblickte ihre gemeinsame Tochter Lilah das Licht der Welt.

Anzeige

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff, Reality-TV-Stars

Anzeige

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff

Anzeige

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihren Kindern

Habt ihr gewusst, dass die beiden schon so lange verheiratet sind? Nein, das wusste ich nicht. Ja, das wusste ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de