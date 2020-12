Die wilden Schwangerschaftsgerüchte gehen in die nächste Runde! In den vergangenen Wochen hatten etliche Fans immer wieder vermutet, dass Rebecca Mir (28) Nachwuchs erwartet. Grund dafür waren vor allem Social-Media-Fotos, auf denen ihre Community eine Wölbung zu erkennen glaubte. Doch bei Rebecca allein soll es nicht bleiben, jetzt trifft es auch ihre "taff"-Kollegin: Einige Fans heizen nun Schwangerschaftsgerüchte um Annemarie Carpendale (43) an!

Einige Instagram-Nutzer nahmen ein aktuelles Posting der TV-Moderatorin zum Anlass, über eine mögliche Schwangerschaft zu spekulieren. Der Grund: Auf den Schnappschüssen trägt die 43-Jährige ein eng anliegendes Kleid mit Blümchenmuster – und das betont vor allem ihre Körpermitte besonders. "Da ist eine Wölbung zu sehen", "Ein Babybauch" oder auch "Sie sieht irgendwie schwanger aus", mutmaßten einige Fans in der Kommentarspalte ihres Idols. Ein weiterer Nutzer fragte sich: "Baby Nummer zwei?" Bislang hat sich Annemarie allerdings noch nicht persönlich zu den Gerüchten zu Wort gemeldet.

Zumindest bei Annemaries Kollegin Rebecca und deren Mann Massimo Sinató (40) hatten sich die Spekulationen der Fans letztendlich bewahrheitet. Vor einigen Tagen hatte das Paar die süßen Babynews ganz offiziell in den sozialen Medien kundgetan – und damit bestätigt: Rebecca und Massimo erwarten aktuell tatsächlich ihr erstes gemeinsames Kind.

Annemarie Carpendale im Dezember 2020

Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Rebecca Mir und Massimo Sinató im November 2020

