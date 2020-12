Nathalie Volk (23) enthüllt die Gründe für ihr kürzliches Liebes-Aus! Im November war bekannt geworden, dass sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer Frank Otto (63) nach gut fünf Jahren Beziehung getrennt haben. Kurz darauf gab das Model preis, neu verliebt zu sein – warum ihre vorherige Romanze scheiterte, enthüllte sie jedoch nicht. Bis jetzt: Laut Nathalie waren die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden hinsichtlich der Familienplanung der Grund!

Das erklärte die Brünette ihren Instagram-Followern. Einer ihrer Fans wollte nämlich wissen, wie es zur Trennung von Frank gekommen sei. Die 23-Jährige antwortete prompt: "Ich möchte meine eigene Familie und Kinder haben!" Wie der Geschäftsmann dieses Thema sieht, verriet sie zwar nicht – deutete damit jedoch an, dass ihre Auffassungen diesbezüglich unterschiedlich waren.

In den vergangenen Jahren hatte Nathalie immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie groß ihr Wunsch nach eigenem Nachwuchs ist. Im Mai deutete sie gegenüber Bild dann aber die Probleme an: "Ich habe es mit Frank mehrfach versucht in den vergangenen fünf Jahren. Aber es hat nie geklappt!" Der Hamburger ist nach zwei Ehen bereits fünffacher Vater.

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Anzeige

VOX / Filmpool Entertainment Frank Otto und Nathalie Volk bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk beim Deutschen Radiopreis 2016 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de