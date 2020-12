Seltenes Liebes-Update von Nathalie Volk (23)! Kurz nachdem bekannt wurde, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sich nach fünf Jahren von Frank Otto (63) getrennt hat, präsentierte sie im Herbst bereits einen neuen Mann an ihrer Seite: Sie ist mit Hells-Angels-Mitglied Timur A. liiert. Bisher gibt es nur wenige gemeinsame Fotos der beiden – jetzt veröffentliche Nathalie aber mal wieder ein neues Pärchenbild mit ihrem Freund!

Via Instagram teilte die Beauty jetzt diesen hübschen Schnappschuss: Nathalie und Timur posieren Arm in Arm auf einer Terrasse – im Hintergrund des Fotos, das offenbar nachts aufgenommen wurde, sind zahlreiche Lichter zu sehen. Beide haben einen coolen Blick aufgelegt. Absoluter Eyecatcher sind hier aber ihre Outfits: Der Hells-Angels-Rocker trägt einen schicken blauen Anzug und seine Freundin ist in ein bodenlanges Ballkleid in Nude-Optik mit schwarzer Spitze gekleidet.

Eine Bildunterschrift zu dem Foto gibt es nicht – auch die Kommentarfunktion hat Nathalie abgestellt. Vermutlich haben die 23-Jährige bereits einige Hate-Nachrichten im Bezug auf ihren neuen Freund erreicht: Schließlich ist ihr fast 20 Jahre älterer Partner ein verurteilter Totschläger.

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Instagram / nathalievolk Timur A. und Nathalie Volk im September 2020

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

