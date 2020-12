Entsteht hier eine neue Freundschaft? Simone Kowalski (23) und Jacky Wruck (22) haben eines gemeinsam: Sie gewannen beide Heidi Klums (47) Castingshow Germany's next Topmodel. Jacky in diesem Jahr, Simi zwölf Monate zuvor. Über die sozialen Medien hatten die beiden Schönheiten zwar schon ab und zu Kontakt, persönlich trafen sie sich allerdings noch nie – bis jetzt: In Hamburg genießen Jacky und Simi gerade ihre Zweisamkeit.

In den Instagram-Storys der beiden Mädels erhalten ihre Follower aktuell einige Impressionen des Aufeinandertreffens. So scheinen sich Simone und Jacqueline auf Anhieb prächtig zu verstehen. Gemeinsame Spaziergänge, Yoga-Sessions, Koch- und Filmabende und sogar ein spontaner Ausflug ans Meer – online sehen Fans die beiden Beautys im Moment nur noch im Doppelpack.

Auch Simi teilt im Netz ein paar Einblicke – und das ist etwas Besonderes. Denn in den vergangenen Wochen hatte sich die Staderin aus den sozialen Medien zurückgezogen. Sie hatte zuerst den Verlauf ihres Rechtsstreits mit Günther Klum (75) abwarten wollen, bis sie sich wieder bei ihren Fans meldet. Der Gerichtstermin ist inzwischen aber passé und Simone wieder online aktiv – aktuell mit Jacky im Schlepptau.

Timm, Michael / ActionPress Simone Kowalski bei der Palmolive Model Night in Hamburg 2019

Instagram / jackywruck Jacky Wruck im Juni 2020

Instagram / simone.gntm.2019 Simi Kowalski

