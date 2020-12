Diesen Moment wird Karolina Kurkovas Sohn wohl niemals vergessen! Das Model ist bereits Zweifach-Mama – durfte sich am Mittwoch dann aber erneut mit süßen Neuigkeiten bei ihren Fans melden: Sie erwartet zum dritten Mal Nachwuchs! Natürlich teilte sie das aber nicht nur ihren Fans mit, sondern auch ihren zwei Jungs Tobin und Noah – und Letzterer platzt nach den süßen Nachrichten fast vor Stolz!

Mit mehreren Instagram-Clips lässt Karolina ihre Fans nun an einem ganz besonderen Moment teilhaben – nämlich dem, in dem ihr bisheriges Nesthäkchen Noah erfährt, dass er bald zum großen Bruder wird! Die Blondine gibt ihrem Spross Ultraschallbilder und fragt, was er darauf erkenne. Ihr Sohn tut sich mit der Aufgabe zwar erst etwas schwer, erkennt dann aber tatsächlich einen "kleinen Menschen". "Es ist ein Baby. Es ist ein Foto von einem Baby!", löst seine Mutter das Rätsel auf und hätte mit einer schöneren Reaktion wohl nicht rechnen können: Noah strahlt nicht nur sofort bis über beide Ohren – er schneidet sich auch eines der Bilder ab, um es seinen Freunden in der Schule zu zeigen!

Die Videos bringen nicht nur Karolinas Herz, sondern auch auch die ihrer Follower zum Schmelzen: "Das ist so süß! Herzlichen Glückwunsch", freut sich ein Fan – ein anderer lobt die Laufstegschönheit für ihren Erziehungsstil: "Du bist eine tolle Mutter mit einem großen Herzen und viel positiver Energie!"

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Sohn Noah

Instagram / karolinakurkova Noah, Karolina Kurkovas Sohn

Getty Images Karolina Kurkova im Februar 2020

