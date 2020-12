Sie kann ihr Glück kaum fassen! Karolina Kurkova (36) ist nicht nur seit Jahren ein erfolgreiches Model, sondern auch eine liebende Mutter von zwei Söhnen. Doch ihr Mann Archie Drury und sie haben die Familienplanung ganz offensichtlich noch nicht abgeschlossen, denn im Hause Kurkova-Drury wird es kommendes Jahr wieder etwas voller: Karolina gab nun bekannt, dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwartet!

Via Instagram verkündete die Blondine ihre Schwangerschaft – und teilte auch gleich mehrere Fotos mit einem deutlich erkennbaren Babybauch. "Wir freuen uns, die bevorstehende Geburt eines neuen Babys in unserer Familie ankündigen zu dürfen", schrieb sie. Sie bedankte sich für all die lieben Glückwünsche. "Wir könnten nicht glücklicher und erfreuter über den Nachwuchs sein – vor allem in dieser besonderen Zeit", betonte sie weiter.

Wie weit die Laufstegschönheit ist, verriet sie in dem Post nicht. Auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwartet, ließ sie offen. Aber vielleicht würde sie sich ja nach zwei Söhnen über eine kleine Tochter freuen. Jetzt, da sie die News mit ihrer Community geteilt hat, wird sie sie ab sofort bestimmt mit Schwangerschafts-Updates versorgen.

Getty Images Karolína Kurkova und ihr Ehemann Archie Drury

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihren Kindern Noah und Tobin

Getty Images Karolina Kurkova, Model

Was glaubt ihr: Bekommt Karolina ein Mädchen oder einen Jungen? Mit Sicherheit ein Mädchen! Ganz bestimmt einen Jungen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



