Dieses Fotoshooting war nicht so einfach wie gedacht! Bei Victoria (46) und David Beckham (45) dürfte es zu Hause wohl nur selten still sein: Immerhin sorgen nicht nur ihre Söhne Brooklyn (21), Romeo (18), Cruz (15) sowie Töchterchen Harper Seven (9) für ordentlich Trubel – sie haben darüber hinaus auch noch zahlreiche Hunde, um die sie sich kümmern. Nun wollte das ehemalige Spice Girl sowohl seine Kids als auch die Fellnasen auf einem Weihnachtsschnappschuss festhalten – das stellte sich jedoch als ganz schön schwierig heraus!

Am Donnerstag teilt die Designerin ein Bild ihrer Kids auf Instagram, das ihre Jüngste mit Weihnachtsmütze, Sohnemann Romeo mit Rentiergeweih und Brooklyn und Cruz mit Teufelsohren zeigt. Wer jedoch glaubt, das Bild wäre in Nullkommanichts aufgenommen worden, der irrt sich – gleich darauf veröffentlichte Vic einen Making-of-Clip, der zeigt, dass es bis zum perfekten Foto eine ganz schöne Odyssey war: In dem Video wollten ihre Kinder eigentlich in Ruhe vor dem Weihnachtsbaum posieren, allerdings liefen ihre drei Familienhunde dabei kreuz und quer durchs Bild! "Leute, es ist für eine Weihnachtskarte. Das soll eigentlich eine schöne Geste sein", beschwerte sich Victoria deswegen.

Während Harper und Romeo etwas verwirrt herumstanden, schnappte sich Cruz auf Anweisung seiner Mutter dann jedoch einen der Vierbeiner – sein Bruder Brooklyn hielt die anderen beiden fest. "Arbeite niemals mit Kindern oder Tieren zusammen", scherzte Victoria in einem Kommentar zu dem lustigen Video.

Instagram / victoriabeckham Cruz, Romeo, Harper Seven und Brooklyn Beckham, 2020

Getty Images David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Romeo und Brooklyn Beckham im Dezember 2020

