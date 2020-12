Die vergangenen Wochen haben ihre Spuren hinterlassen! Ende September hatten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihre Fans in ihre Auswanderungspläne eingeweiht: Sie wollen nach Dubai ziehen, und das noch dieses Jahr! Gesagt, getan – die YouTuber fanden schnell ein Haus in ihrer neuen Heimat, packten in Akkordzeit ihr Hab und Gut zusammen und machten sich vor einigen Tagen mit Sack und Pack tatsächlich schon auf in Richtung Dubai. Den Umzug in so kurzer Zeit zu wuppen, ist stressig und ließ vor allem bei Domi die Pfunde purzeln.

In seiner Instagram-Story erzählte der 29-Jährige jetzt von seinem Tag und was er alles erledigt habe. Einem Follower fiel dabei auf, wie schmal Domi geworden ist. In einer Nachricht, die der Netz-Star veröffentlichte, schrieb der User: "Hast du abgenommen? Du siehst im Gesicht schlanker aus als sonst." Und der Fan hatte den richtigen Riecher, denn tatsächlich zeigt die Waage stolze acht Kilo weniger an. "Grund war der Stress die letzten Wochen" , erklärte Dominic abschließend.

Während sich wohl einige über ein paar Kilo weniger freuen würden, ist das bei dem zweifachen Vater nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Dominic ist ein absoluter Sportliebhaber und setzt in der Regel alles daran, Muskelmasse aufzubauen. "Ich hab alles im Kopf gehabt, bis aufs Essen und Sport ist aktuell auch nicht so ganz machbar. Der Schock sitzt tief, aber merkt euch meine Worte: Sobald wir uns in Dubai eingelebt haben, in ein, zwei Wochen, gebe ich richtig Gas", hatte er den YouTube-Abonnenten schon kurz vor der Abreise versprochen.

