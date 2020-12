Lastet auf seinen Schultern etwa ein zu großer Druck? Kommendes Jahr wird Matt James (29) in der 25. Staffel von The Bachelor seine Traumfrau im US-Fernsehen suchen. Das Besondere: Der 29-Jährige ist der erste schwarze Bachelor in der amerikanischen TV-Geschichte – und das ist dem sympathischen Strahlemann auch ziemlich bewusst: Matt fühlt sich in dieser Rolle ganz schön unter Druck gesetzt!

Der "The Bachelor"-Moderator Chris Harrison verrät gegenüber Us Weekly, dass James in der ersten Nacht der Rosen ziemlich nervös gewesen sei. "In der ersten Nacht sagte er mir, dass er ziemlich unter Druck steht, der erste schwarze Bachelor zu sein. Er meinte: 'Ich muss einer Gemeinschaft dienen. Ich muss einer Familie dienen'", zitiert der Host den TV-Junggesellen. Der Sportler tue aber alles dafür, um seine neue Rolle voll und ganz auszufüllen.

Aber wie sieht James' Traumfrau überhaupt aus? Im Interview mit Good Morning America gab er einige Details preis. "Ich suche nach Eigenschaften, die meine Mutter verkörpert, und diese sind Selbstlosigkeit, Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Mitgefühl. Diese Eigenschaften findet man bei Frauen in allen Formen, Größen und Kulturen – und es ist keine schwarze oder weiße Sache", erklärte er diplomatisch.

Getty Images Tyler Cameron und Matt James auf einer Gala in NYC im Oktober 2019

Instagram / mattjames919 Matt James in Texas im Oktober 2019

Instagram / mattjames919 Matt James, US-Bachelor 2021

