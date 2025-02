Rachael Kirkconnell äußert sich zur Trennung von Matt James

Rachael Kirkconnell hat bestätigt, dass sie und ihr langjähriger Partner Matt James (33) nicht mehr zusammen sind. Die Social-Media-Persönlichkeit und der ehemalige Bachelor haben sich vier Jahre nach Beginn ihrer Beziehung getrennt. Wie Rachael im Podcast "Call Her Daddy" erzählte, kam die Trennung nach einem Streit während einer gemeinsamen Reise nach Tokio "aus dem Nichts" – die Entscheidung fiel kurz nach den Feiertagen. Matt, der die Nachricht nur Stunden später via Instagram teilte, überraschte Rachael damit ebenfalls. "Ich glaube, ich habe es noch nicht wirklich verarbeitet", sagte sie in einem Interview mit Cosmopolitan.

In den Wochen nach der Trennung konzentriert sich Rachael nun auf sich selbst und arbeitet daran, zu einem neuen Alltag zu finden. Unterstützung erhält sie dabei von ihren engen Freundinnen – auch aus ihrer Zeit bei "The Bachelor". Viele der Frauen, mit denen sie in der 25. Staffel um Matts Herz kämpfte, hätten sich bei ihr gemeldet, um ihr beizustehen. "Es ist schön zu wissen, dass sie, obwohl so viel Zeit vergangen ist, immer noch für mich da sind", erklärte sie. Rachael plant zudem, den bevorstehenden Valentinstag mit Freundinnen in Las Vegas zu verbringen, um sich abzulenken und positive Energie zu tanken.

Abseits ihrer Social-Media-Präsenz arbeitet Rachael nach der Trennung verstärkt an ihrem Selbstbewusstsein. Sie verriet, dass sie sich bewusst Zeit nimmt, um sich selbst Komplimente zu machen und ihre Gedanken zu sortieren. "Ich sage mir jeden Morgen im Spiegel: 'Du bist wunderschön, ein Rockstar, und dieser Tag wird großartig.' Das hat mir wirklich geholfen", so Rachael weiter. Für die ehemalige Reality-TV-Darstellerin scheint es aktuell weniger um eine neue Liebe zu gehen, sondern vielmehr darum, ihren Fokus zurück auf sich selbst zu richten und diesen großen Lebensabschnitt hinter sich zu lassen.

Instagram / rachaelkirkconnell Collage: Rachael Kirkconnell und Matt James, Realitystars

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James in New York im Oktober 2023

