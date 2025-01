Rachael-Trennung: Ist Ex-Bachelor Matt James fremdgegangen?

Rachael Kirkconnell und Matt James (33) galten eigentlich als absolutes Traumpaar – ihre Fans waren dementsprechend sehr schockiert, als der Ex-US-Bachelor vor wenigen Tagen plötzlich seine Trennung verkündete. Die Gründe dafür gaben die zwei bisher noch nicht bekannt. Rachael deutet mit ihren Social-Media-Aktivitäten jetzt aber an, dass Matt ihr untreu war! Auf TikTok repostete die US-Amerikanerin einige Videos, darunter eins mit der Beschreibung: "Ein echter Clip von mir, wie ich in das Haus des Mannes meiner Freundin einbreche, nachdem ich herausgefunden habe, dass er sie betrogen hat." In einem weiteren wird eine Sex and the City-Szene gezeigt, in der einer der Charaktere "Du hast mein Herz gebrochen" ruft, nachdem er betrogen wird. Ist Matt seiner Partnerin also fremdgegangen?

Weder die 28-Jährige noch der Unternehmer haben sich bisher weiter zu ihrem Liebes-Aus geäußert. Auch wenn die Trennung für ihre Fans wohl sehr überraschend kam, ist ihre Beziehung wohl schon seit Längerem am Bröckeln. Wie ein Insider gegenüber Us Magazine verriet, hätten sich ihre Probleme über Monate entwickelt. Vor allem das Thema Vertrauen und unterschiedliche Lebensziele seien große Konfliktpunkte gewesen. Rachael, die der festen Überzeugung war, dass sie mit Matt eine Familie gründen wollte, fühlte sich zunehmend alleingelassen. "Es hat sich angefühlt, als würde sie ewig auf etwas warten, das nie kommt", erklärte die Quelle und fügte hinzu: "Matt konnte sich einfach nicht auf sie festlegen."

Dabei wirkte es eigentlich so, als ob der Ex-US-Rosenkavalier sehr wohl eine Zukunft mit Rachael plante. Noch im Februar vergangenen Jahres schwärmte er im Interview mit People von seiner Partnerin und gab preis, dass er um ihre Hand anhalten möchte: "Wir wären nicht zusammen, wenn wir nicht das gleiche Ziel hätten. Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes." Das Paar hatte sich 2021 bei The Bachelor Hals über Kopf ineinander verliebt – Matt hatte der Influencerin im großen Finale der Show seine letzte Rose gegeben.

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James im Juli 2021

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

