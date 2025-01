Ex-US-Bachelor Matt James und seine Rachael sind getrennt

Matt James (33) und Rachael Kirkconnell lernten sich 2022 bei The Bachelor kennen und lieben – die beiden galten als absolutes TV-Traumpaar. Doch nun ist zwischen ihnen alles aus und vorbei! Die Trennung macht der Ex-US-Bachelor auf Instagram bekannt. "Vater Gott, gib Rachael und mir die Kraft, unsere gebrochenen Herzen zu heilen. Gib uns Frieden über diese Entscheidung, unsere Beziehung zu beenden, der über das weltliche Verständnis hinausgeht", erklärt Matt in einem emotionalen Post, der mit einem Foto des Ex-Paares in der Datingshow versehen ist.

Sein Statement schließt Matt ab mit: "Überschütte unsere Freunde und Familie mit Freundlichkeit und Liebe, um uns zu trösten. Und erinnere uns daran, dass unsere Freude von dir kommt, Herr." Was zwischen dem Unternehmer und der Influencerin vorgefallen ist, verrät er allerdings nicht. Im Dezember schien zwischen ihnen aber noch alles in Ordnung gewesen zu sein. Damals teilten Matt und Rachael Fotos und Videos, auf denen sie verliebt turtelten.

2022 verteilte Matt als Bachelor im US-TV die Rosen und die Ladys lagen ihm buchstäblich zu Füßen. Doch sein Herz verschenkte der Rosenkavalier letztlich an die hübsche Brünette. Die beiden wirkten so, als hätten sie sich gesucht und gefunden. Der Marathonläufer überlegte im vergangenen Jahr sogar, wie er seiner Liebsten einen Antrag machen könnte. "Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes", deutete er damals an. Nun ist Matt und Rachaels Liebe nach drei gemeinsamen Jahren allerdings Geschichte.

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Instagram / mattjames919 Matt James, Fernsehpersönlichkeit

