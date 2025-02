Rachael Kirkconnell will kein Liebescomeback mit Matt James

Rachael Kirkconnell hat endgültig mit Matt James (33) abgeschlossen und macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich kein Liebescomeback vorstellen kann. "Es gibt einfach keine Möglichkeit, dass ich mir das selbst erlauben würde", erklärte sie im Gespräch mit Cosmopolitan und schloss damit eine Zukunft mit dem ehemaligen US-Bachelor aus. Die beiden hatten vor wenigen Wochen nach vier Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt gegeben. Während Rachael aktuell versucht, sich an ein Leben ohne Matt zu gewöhnen, betont sie, dass der Schlussstrich unter die Beziehung nicht einfach war. "Manche Tage sind leichter als andere", so die 28-Jährige.

Die Influencerin schilderte weiter, dass die Art und Weise, wie sich das Ende ihrer Beziehung entwickelte, sie besonders mitgenommen habe. Im Podcast "Call Her Daddy" offenbarte Rachael, was Matt dazu bewogen habe, die Beziehung zu beenden. Es habe grundlegende Unterschiede gegeben, die ihn an ihrer Zukunft zweifeln ließen. "Am Ende des Tages waren es einfach Dinge, bei denen wir nicht kompatibel waren", sagte sie und ergänzte, dass Matt sich trotz der langen gemeinsamen Zeit nicht vorstellen konnte, den nächsten Schritt zu machen. "Ich sollte an diesem Punkt bereit sein, dir einen Antrag zu machen, aber ich fühle mich nicht so", habe er ihr abschließend gestanden.

Fans des Paares können sich sicher noch an ihren gemeinsamen Anfang erinnern, der durch die 25. Staffel von The Bachelor im Jahr 2021 geprägt war. Matt, der damals die begehrten Rosen verteilte, entschied sich letztlich für Rachael und überreichte ihr die letzte Rose – ein offizieller Heiratsantrag blieb jedoch aus. Nach zunächst getrennten Wegen fanden die beiden kurz nach der Show wieder zueinander und wirkten lange Zeit glücklich. Doch selbst ihre Liebe, die wie aus einem romantischen Drehbuch schien, konnte die Unstimmigkeiten in ihrer Beziehung offenbar nicht überdauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / rachaelkirkconnell Rachael Kirkconnell, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige