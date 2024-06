Matt James fühlt sich bei Antrag nicht unter Druck gesetzt

Matt James (32) und Rachael Kirkconnell, bekannt aus der 25. Staffel der US-amerikanischen Version von Der Bachelor, nehmen sich Zeit für den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. In einem Interview mit Us Weekly gibt Matt an, dass er keinen Druck verspüre, Rachael jetzt schon einen Antrag zu machen. "Uns geht es großartig. Ich denke, Druck spürt man nur, wenn man etwas nicht will. Und da ich das [sich zu verloben] immer schon tun wollte, habe ich nie wirklich Druck gespürt", erklärt der 32-Jährige.

Wenn der Zeitpunkt für den Antrag gekommen ist, plant Matt, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen, da Rachael sehr intuitiv ist und schnell Verdacht schöpfen könnte. "Sie fragt immer nach dem Grund, warum wir etwas machen", erzählt er. "Es wird nicht leicht werden, aber ich werde mir eine raffinierte Ausrede einfallen lassen müssen." Das Paar lernte sich während der Dreharbeiten der ABC-Show im Jahr 2021 kennen, und seitdem haben sie sich Zeit genommen, ihre Beziehung abseits des Rampenlichts zu festigen. Matt erinnert sich noch gut an den Moment vor vier Jahren, als er erfuhr, dass er der nächste Bachelor sein würde — einen Tag, den er mit seinem Freund Tyler Cameron (31) verbrachte.

Erst vor vier Monaten betonte Matt, wie wichtig es für ihn und seine Partnerin sei, das gleiche Ziel zu haben und dass sie sich beide eine Verlobung wünschen. "Wir wären nicht zusammen, wenn wir nicht das gleiche Ziel hätten", erklärte er damals gegenüber People. Der einstige Rosenkavalier macht sich offenbar bereits Gedanken, wie er um die Hand von Rachael anhalten wird. "Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes", schwärmte er.

Matt hofft außerdem, dass eine andere wichtige Frau in seinem Leben ebenfalls die Liebe finden wird – seine Mama Patty. Im vergangenen Jahr hatte sie bei The Golden Bachelor teilgenommen, hatte sich aber leider nicht verlieben können. "Für die Liebe gibt es keine Altersgrenze. Und ich weiß, dass sie jemanden finden möchte", verriet er zudem gegenüber People. Es bleibt spannend, zu sehen, ob auch Patty bald ihr Glück finden wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Anzeige Anzeige

Instagram / mattjames919/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Anzeige Anzeige

Instagram / pjames61/ Rachael Kirkconnell, Matt James und Patty Cuculo James

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass der Antrag noch dieses Jahr folgen wird? Ja, lange wird es nicht mehr dauern! Nein, ich denke, ein bisschen müssen wir uns noch gedulden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de