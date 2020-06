Oh là là! Vor einigen Wochen starteten amerikanische Fans des Dating-Formats The Bachelor eine Petition, mit dem Ziel, endlich einen afroamerikanischen Rosenkavalier zu bekommen. Das Ergebnis: Ihr Wunsch geht in Erfüllung. Der 28-jährige Immobilienmakler Matt James ist der US-Bachelor der 25. Staffel. Bei einem privaten Bootsausflug zeigt er jetzt sogar, worauf sich die Zuschauer bald freuen können – denn oberkörperfrei stellt er nun seine atemberaubende Figur zur Schau.

In seinen Instagram-Storys hat Matt gefilmt, wie er und ein paar Freunde Wasserski im sonnigen Florida fahren. Mit dabei war auch sein Kumpel Tyler Cameron (27), der bereits bei der US-Bachelorette ein Kandidat gewesen ist. Zusammen vollführte die kleine Truppe nicht nur ein paar Tricks beim Wassersport, sondern präsentierten auch ihre imposanten, stahlharten Bauchmuskeln. Bei diesem Anblick verwundert es kaum, dass sich bereits Tausende Frauen beworben haben, um ihr Glück bei dem gut aussehenden 28-Jährigen zu versuchen.

Wie Matt bereits in einem Interview bei Good Morning America enthüllt hat, kann er es kaum erwarten, bald in die Rolle des Rosenkavaliers zu schlüpfen. Über seine Strategie, die Eine zu finden, sagt er nur: "Ich werde ich selbst sein und der Sohn, den meine Mama erzogen hat."

Instagram / mattjames919 Matt James beim Golf in Florida im Mai 2019

Getty Images Tyler Cameron und Matt James auf einer Gala in NYC im Oktober 2019

Instagram / mattjames919 Matt James in Battery Park City im Dezember 2019



