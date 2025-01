Hat Matt James Freundin Rachael mit Trennung überrascht?

Der ehemalige US-Bachelor Matt James (33) sorgt derzeit für Spekulationen um seine Trennung von Rachael Kirkconnell. Das Paar hatte sich 2022 während der Datingshow The Bachelor ineinander verliebt, doch Anfang dieser Woche gab Matt bekannt, dass sie getrennte Wege gehen. Überraschend daran: Noch kurz vor der Ankündigung teilte Matt Posts im Netz, die Rachael beinhalteten. Rachael selbst hat sich bisher nicht direkt zu der Trennung geäußert, doch ihre Aktivitäten auf Social Media lassen Fans jetzt vermuten, dass die Trennung für sie unerwartet kam!

In den Kommentaren ihres letzten Instagram-Posts, der aus dem vergangenen Monat stammt und eine Hommage an Matt zu seinem Geburtstag darstellt, war sie kürzlich aktiv. Sie markierte einige Kommentare mit einem Like, darunter einen, in dem es heißt: "Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass er sie mit der Trennung völlig überrascht hat. Gebt ihr etwas Raum und lasst sie sich in ihrem eigenen Tempo äußern." Auch wenn Rachael damit keine direkte Stellungnahme abgegeben hat, deuten viele Fans diese Interaktion als Hinweis darauf, dass sie mit dem Liebes-Aus nicht gerechnet hat.

Das einstige Paar war eines der bekanntesten aus der Geschichte von "The Bachelor". Nachdem sie sich in der Show verliebt hatten, wirkten sie wie ein Herz und eine Seele. Vergangenes Jahr deutete Matt sogar an, dass er seiner Partnerin einen Heiratsantrag machen möchte. "Es wird etwas ganz Besonderes werden, denn Rachael ist etwas ganz Besonderes", schwärmte er im Februar im Interview mit People. Was danach zwischen den beiden passiert ist und was zu ihrer Trennung führte, ist unklar.

Anzeige Anzeige

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Anzeige Anzeige

Instagram / rachaelkirkconnell/ Rachael Kirkconnell und Matt James

Anzeige Anzeige