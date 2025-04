Nach Trennung: Rachael Kirkconnell ist nicht bereit zu daten

Rachael Kirkconnell hat über ihre aktuellen Gedanken zum Thema Dating gesprochen. In einem Interview im Podcast "The Squeeze" verriet die frühere The Bachelor-Teilnehmerin, dass sie sich nach ihrer öffentlichen Trennung von Matt James (33) im Januar nicht direkt wieder ins Liebesleben stürzen möchte. Stattdessen hoffe sie, dass sich ihre nächste Beziehung "natürlich und organisch" entwickelt. Allerdings sei sie in der modernen Dating-Welt auch vorsichtig. Besonders Dating-Apps machen der TV-Bekanntheit Angst, weil sie den Eindruck habe, dass viele dort keine ernsthaften Absichten verfolgen. "Ich war noch nie wirklich jemand, der auf schnelle Nummern steht", betonte sie.

Obwohl sie aktuell nicht aktiv sucht, hat sich Rachael Gedanken über die Eigenschaften gemacht, die ihr in einer zukünftigen Beziehung wichtig sind. Dabei stehe vor allem Romantik an erster Stelle. "Ich möchte einfach jemanden, der nett ist und keine Angst hat, romantisch zu sein oder ein Romantiker zu sein", erklärte sie und ergänzte: "Ich möchte einfach jemanden, der so liebevoll und zärtlich zu mir ist und es von den Dächern schreien würde und sich nicht darum kümmert, was jemand denkt. Ich denke, ich will einen Traummann. Am Ende des Tages bin ich eine hoffnungslose Romantikerin und ich denke, dass ich jemanden brauche, der diese Energie teilt."

Rachaels Trennung von Matt hatte Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden lernten sich in der 25. Staffel von "The Bachelor" kennen und waren vier Jahre zusammen. Im "Call Her Daddy"-Podcast verriet die Influencerin im Februar, dass es vor allem grundlegende Unterschiede gewesen seien, die letztlich zum Scheitern der Beziehung führten. Obwohl beide am Anfang wie das perfekte Paar wirkten, sagte Matt am Ende ehrlich, dass er nicht bereit für den nächsten Schritt war: "Am Ende des Tages waren es einfach Dinge, bei denen wir nicht kompatibel waren."

Getty Images Rachael Kirkconnell, TV-Bekanntheit

Getty Images Rachael Kirkconnell und Matt James, 2023

