Von Schuhen, Taschen und Klamotten kann Frau eigentlich nie genug haben – das hat sich wohl auch Michael Wendler (48) bei den Vorbereitungen für den Adventskalender seiner Frau Laura Müller (20) gedacht. Seit nun mehr 18 Tagen lässt die Influencerin ihre Community an dem Unpacking ihrer Luxus-Geschenke teilhaben. Sie bekam bereits Designer-Taschen, -Schuhe, Parfüm und vieles mehr. Doch gegen Ende war der Schlagerstar bei der Auswahl wenig kreativ...

Im Tüchen 18, das sie nun in ihrer Instagram-Story zeigte, fand die 20-Jährige mal wieder einen Schal der Marke Louis Vuitton – zur Verteidigung des Musikers: Er ist ein wenig dicker als das Modell zuvor. Bei den aktuellen Temperaturen in Florida wird Laura das gute Stück wohl in naher Zukunft nicht tragen. Dabei hat der Wendler für das kuschlige Accessoire wieder ein ordentliches Sümmchen springen lassen. Im Netz wird der Schal in einer anderen Farbe für 350 Euro angeboten.

Sollte das in den nächsten Tagen so weitergehen, hat die Wahlamerikanerin bis Weihnachten vermutlich eine ganze Louis-Vuitton-Ausstattung zusammen. Der Wendler schenkte ihr bereits eine Tasche, zwei Gürtel und noch einen weiteren Schal der Marke. Allerdings wird im Netz schon heiß diskutiert, ob es sich bei den Artikeln überhaupt um Originale handelt.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

